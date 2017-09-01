События

17:26 01.09.2017

ГФС выявила благотворительную организацию, которая торговала "гуманитарной помощью"

Сотрудники налоговой милиции разоблачили в Киевской области благотворительную организацию, которая торговала товарами, ввезенными в Украину из Германии и США под видом гуманитарной помощи, сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

"В ходе расследования уголовного производства…. было установлено, что благотворительная организация ввозит из Германии и США товары как гуманитарную помощь без уплаты таможенных платежей. Далее, согласно документации, товары бесплатно передавались социальным учреждениям. На самом деле часть ввезенных товаров продавалась частным предприятиям для реализации на рынках и в магазинах, что противоречит действующему законодательству", – написал Сергей Билан на своей странице в Facebook в пятницу.

Он также сообщил, что в ходе проведенных в Киеве и Киевской области обысков изъяли более компьютерную технику, одежду, обувь, зонты, гигиенические средства и другие товары без соответствующих документов общей стоимостью около 1,5 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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