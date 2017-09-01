Суд постановил осуществить принудительный привод одного из обвиняемых по делу о теракте под Радой в 2015 году

Подольский районный суд города Киева постановил осуществить принудительный привод на заседание одного из 15 обвиняемых в беспорядках возле Верховной Рады 31 августа 2015 года, вследствие которых погибли четыре бойца Национальной гвардии Украины, следующее заседание по этому делу состоится 15 сентября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании суда в пятницу не прибыли трое из 15 обвиняемых. По словам защитников, двое из них не смогли присутствовать на заседании по состоянию здоровья. В отношении одного из обвиняемых, Владимира Райфа, суд вынес решение осуществить его привод на следующее заседание.

Следующее заседание Подольского суда по данному делу, согласно принятому решению, состоится 15 сентября в 14.00.

В данном уголовном производстве о беспорядках возле здания парламента в августе 2015 года фигурирует в том числе бывшие народные депутаты из фракции ВО "Свобода" Игорь Швайка и Юрий Сиротюк.

Кроме того, как известно, Шевченковский районный суд рассматривает уголовное производство в связи с терактом, произошедшим 31 августа 2015 года возле Верховной Рады, в ходе акции протеста, в которой участвовали в том числе и представители ВО "Свобода".

Как сообщалось, 31 августа Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями были задержаны 18 человек, подозреваемых в беспорядках возле Верховной Рады 31 августа.

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что по этому событию расследуются два уголовных дела. Одно касается броска гранаты, который привел к гибели четырех и ранению более 100 нацгвардейцев, полицейских и гражданских лиц; оглашение по нему приговора в отношении двоих лиц (один непосредственно бросил гранату, другой прикрывал действия первого) ожидается Шевченковским райсудом Киева в октябре, максимум в ноябре текущего года. Второе уголовное производство касается более 10 лиц, которые в тот день организовывали противостояние с сотрудниками полиции.