Луценко в понедельник проведет в Николаевской области прием граждан, пострадавших от банды "Мультика"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник, 4 сентября, посетит с рабочим визитом Николаевскую область, где, в частности, проведет личный прием граждан, потерпевших от действий группировки во главе с Михаилом Титовым, известным в криминальной среде как "Мультик", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В программе визита с 14.00 до 16.00 - личный прием граждан, пострадавших от противоправных действий организованной преступной группировки задержанного в области М.Титова или располагающих конкретными фактами преступной деятельности этой группировки", - написала Л.Сарган на странице в "Фейсбуке" в пятницу.

Кроме того, генпрокурор даст брифинг для СМИ.

Как сообщалось, в конце августа в результате совместной операции Генпрокуратуры Украины с Главным управлением СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Николаеве задержаны 5 участников организованной преступной группировки. В числе задержанных - лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик". Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств.

По данным генпрокурора, члены организованной преступной группировки установили контроль над деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, "поддерживали стойкое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области".