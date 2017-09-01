События

16:31 01.09.2017

СБУ задержала на взятке руководителя медицинской части Киевского СИЗО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематическом взяточничестве исполняющую обязанности начальника медицинской части Государственного учреждения "Киевский СИЗО".

"Правоохранители установили, что капитан внутренней службы систематически получала деньги от родственников подозреваемых за продление пребывания в медицинской части. Руководитель, в частности, требовала 9 тыс. грн от женщины одного из них", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник "предлагала" перечислять деньги на банковскую карточку своего сообщника.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленницу в помещении следственного изолятора после получения на карту очередного "транша"

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) головного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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