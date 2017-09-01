События

16:22 01.09.2017

Два человека погибли, 17 травмированы в результате ДТП в Харьковской области

В результате столкновения микроавтобусов "Форд Транзит" и "Фольксваген Т-4" на 411 км пути Киев-Харьков-Довжанский возле с.Редкодуб Валковского района Харьковской области 2 человека погибли, еще 17 травмированы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в оперативно-координационный центр главного управления в пятницу в 7.49.

"К месту происшествия немедленно были направлены подразделение службы спасения из города Валки на аварийно-спасательном автомобиле. На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Специалисты ГСЧС сразу приступили к их деблокирования. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших передали бригаде медиков", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

СБУ задержала на взятке руководителя медицинской части Киевского СИЗО

Ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США

Прокуратура сообщила о подозрении мэру Ирпеня

ГПУ отказала РФ в выдаче экс-бойца "Азова" Гии Церцвадзе

Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпогранслужба задействует резервы ввиду прогнозируемого прибытия в Умань до 40 тыс. хасидов

Порошенко не сказал, что делать пограничникам, если Саакашвили попытается вернуться в Украину

Полицейские раскрыли схему рейдерских захватов предприятий общей стоимостью более 30 млн грн

Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела о стрельбе в Княжичах

В Украине в субботу потеплеет, лишь на востоке будет прохладно и дождливо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на паяльники на price.ua
РЕКЛАМА