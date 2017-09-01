Госпогранслужба задействует резервы ввиду прогнозируемого прибытия в Умань до 40 тыс. хасидов

Сотрудники Госпогранслужбы Украины прорабатывают организационные вопросы, связанные с предстоящим прибытием в страну десятков тысяч хасидов, направляющихся в Умань (Черкасская обл.) для празднования иудейского Нового года – Рош-ха-Шана, который будет отмечаться 20-22 сентября.

"Для организации пропуска через государственную границу указанной категории лиц Госпогранслужба увеличит количество рабочих мест и пограничных нарядов с привлечением дополнительных резервов. С персоналом, который будет привлекаться к осуществлению пограничного контроля паломников-хасидов, будут проводиться соответствующие тренинги и практические занятия", - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе в пятницу.

В пограничном ведомстве пояснили, что такие действия обусловлены тем, что по предварительным прогнозам ожидается прибытие до 40тыс. паломников.

В рамках подготовительных мероприятий военнослужащие участвуют в служебных совещаниях аэропортов с привлечением представителей самих перевозчиков для получения предварительной информации о прибытии паломников. Кроме того, проверяется готовность пунктов пропуска к осуществлению погранконтроля на отдельных полосах движения и созданию условий для работы контрольных служб.

"Сотрудники Госпогранслужбы будут прилагать максимум усилий, чтобы другие путешественники не испытывали никаких неудобств, а оформление паломников и богомольцев проходило на должном уровне. Приоритетом для пограничного ведомства остается безопасность всех граждан", - подчеркнули в погранведомстве.

Как сообщалось, 29 августа глава Нацполиции Сергей Князев проинформировал, что общественный порядок во время празднования иудейского Нового года будут обеспечивать сотрудники полиции совместно с работниками Национальной гвардии. По его словам, в этом году на обеспечение общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции государства Израиль.

Как известно, каждую осень в г.Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - прибывают паломники-хасиды со всего мира.