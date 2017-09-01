Полицейские раскрыли схему рейдерских захватов предприятий общей стоимостью более 30 млн грн

Оперативники Управления защиты экономики в Житомирской области Нацполиции задокументировали группу лиц, путем подделки документов незаконно завладевших рядом предприятий на территории Украины совокупной стоимостью более 30 млн грн.

"Правоохранители установили, что злоумышленники путем подделки доверенностей, протоколов собрания учредителей и других документов, удостоверяющих право на имущество, при соучастии государственных регистраторов вносили сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество", - сообщает в пятницу Департамент защиты экономики Нацполиции.

Полицейским стало известно, что по такой схеме фигуранты помимо воли фактических владельцев завладели корпоративными правами и недвижимым имуществом общей стоимостью более 30 млн гривень.

31 августа работники прокуратуры Житомирской области, следователи областной полиции при оперативном сопровождении оперативников УЗЭ Нацполиции в области провели более 20 обысков на территории городов Житомир, Киев, Харьков, Житомирской и Киевской областей.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации и 39 печатей, подтверждающих преступную деятельность фигурантов.

"Организаторам "рейдерской" группы грозит наказание, предусмотренное ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.