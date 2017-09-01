Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела о стрельбе в Княжичах

Печерский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста фигуранту дела о стрельбе в пос.Княжичи Киевской области экс-начальнику управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте, сообщает телеканал "112.Украина".

По информации телеканала, в пятницу суд не удовлетворил ходатайство обвинения, которое настаивало на содержании Л.Куряты под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, 30 августа 2017 года Генпрокуратура сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, которые организовали и обеспечили применение 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в с.Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции.

Трое сотрудников полиции подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, которое повлекло к появлению тяжелых последствий, умышленное убийство двух и более лиц совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре сообщили, что они "организовали и обеспечили применение 4 декабря 2016 огнестрельного оружия в селе Княжичи Броварского района, в результате от пулевых ранений погибли четверо сотрудников полиции".

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 4 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с.Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.

14 марта 2017 года Ю.Луценко заявил, что непосредственные руководители полицейской операции в Княжичах (Киевская обл.), в результате которой погибли правоохранители, будут обвинены в тяжких преступлениях, которые не предусматривают условный срок.

"Ключевой вопрос, что стало сигналом для стрельбы. Экспертиза установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны Киевской области, который стоял за каменным забором и выстрелил вверх. Есть разные версии, или он услышал, что подъезжал КОРД, и он дал знать, или испугался психологически, но этот выстрел стал спусковым крючком дальнейшей перестекли", - заявил Ю.Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.