В Украине в субботу потеплеет, лишь на востоке будет прохладно и дождливо

В Украине в субботу, 2 сентября, восточная половина страны останется в прохладной и влажной воздушной массе в зоне атмосферных фронтов; погоду на остальной территории будет определять более теплый и в основном сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве районов Левобережья ожидают дожди, ночью в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, днем в Карпатах и на Закарпатье – местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 17°; днем 19-25°, на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях 24-29°, в восточной части 16-21°.

В Киеве 2 сентября без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 сентября самая высокая температура днем была 35,7° в 2015 году, самая низкая ночью 5,7° в 1940 году.

В Украине 3 сентября на крайнем западе страны прогнозируют дожди, кое-где грозы, ночью на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, на западе с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге до 19°, днем 23-28°; в западных областях ночью 10-15°, днем 16-22°.

В Киеве 3 сентября без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 1 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, в Днепре возле Киева 19°.