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13:12 01.09.2017

Украинские военные в зоне АТО за прошедшие сутки не понесли потерь

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки никто из украинских военных не погиб и не был ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские войска потерь не понесли: ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил А.Мотузяник на брифинге в пятницу в Киеве.

На луганском направлении, по его словам, всего произошло три провокационных обстрела. Боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового вооружения в районе Крымского и Катериновки. Интенсивность обстрелов со стороны боевиков на этом направлении была достаточно низкой.

На донецком направлении напротив интенсивность обстрелов была достаточно высокой – всего зафиксировано 18 вооруженных провокаций со стороны НВФ за минувшие сутки. Однако, как отметил, А.Мотузяник, тяжелое вооружение боевики не применяли. Вооруженные провокации зафиксированы возле Шахты Бутовка, Зайцево и Авдеевки.

На мариупольском направлении всего за сутки зафиксировано 3 обстрела. НВФ стреляли из танков и БМП возле Марьинки и в Широкино.

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Интерфакс-Украина
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