Около 5 тыс. человек стали курсантами и слушателями военных учебных заведений Украины в наступившем учебном году – Полторак

В наступившем учебном году около 5 тыс. украинцев приступили к учебе в высших учебных заведениях системы военного образования Украины, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сегодня по всей Украине примерно 5тыс. будущих офицеров приступили к учебе. Это мужественные и патриотичные люди. Люди, которые для себя приняли решение, что нет более важной задачи, чем защита Украины", - сказал С.Полторак в пятницу во время торжеств по случаю начала нового учебного года в Национальной академии Сухопутных войск ВСУ.

Министр отметил, что главная задача, которая стоит перед теми, кто сегодня впервые начал учиться военной науке, и тех, кто учится уже не первый год – "собственно учиться".

"Потому что от того, насколько вы будете подготовлены, будет зависеть жизнь ваших подчиненных, успешность выполнения боевых задач и вашу личную жизнь", - отметил С.Полторак, добавив, что "нужно использовать каждую минуту, чтобы получить максимально знаний".