Украинский суд арестовал двух французов, разыскиваемых Интерполом за тяжкие экономические преступления в ЕС

Два гражданина Франции, которые причастны к совершению особо тяжких экономических преступлений на территории Европейского Союза, арестованы украинским судом на 40 суток и ожидают экстрадиции, сообщает Служба безопасности Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 15 августа 2017 года украинская спецслужба получила информацию от коллег из Франции о возможном пребывании в Украине преступника, осужденного французским судом к семи годам лишения свободы за хищение EUR200 млн у европейских компаний и банковских учреждений, в том числе государственных.

"Созданная им группировка мошенническим способом переводила деньги ведущих французских и европейских компаний на созданные фиктивные структуры", - отметили в СБУ.

Уже на следующий день сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ установили, что разыскиваемое лицо 14 августа прибыло на территорию Украины.

"Преступник въехал в Украину по паспорту гражданина другого государства, оформленному на другую фамилию", - сказано в сообщении.

Оперативники СБУ, имея только фотографию человека, который более пяти лет скрывался от французского правосудия в нескольких европейских странах, смогли установить местонахождение преступника, и 18 августа задержать его вместе с сообщником, также находившегося в международном розыске за совершенные в Европейском Союзе преступления.

"Сейчас оба гражданина Франции по решению суда находятся под временным арестом сроком на 40 суток. Ожидаются документы по экстрадиции, оформленные в соответствующем порядке", - отмечено в сообщении.

По завершению операцию по задержанию двух французов граждан Франции, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак провел встречу с первым советником, поверенным в делах посольства Франции в Украине Кристофом Ле Риголером и ознакомил его с деталями проведенной операции.

Французский дипломат поблагодарил сотрудников СБУ за успешную операцию по задержанию двух граждан Франции. "Это очень важное дело для нас. Поражен тем, что уже через три дня после поступления нашего запроса, сотрудники СБУ сумели задержать преступников, - отметил К.Ле Риголер.

Во время встречи В.Грицак и К.Ле Риголер также обсудили пути дальнейшего совершенствования взаимодействия в сфере защиты французского бизнеса и содействие французским инвестициям в экономику Украины.