Полторак: приоритетом остается изменение системы военного образования в Украине

Приоритетом руководства Министерства обороны Украины остается изменение системы военного образования, направленное на отказ от устаревших и неэффективных методик с наращиванием числа практических занятий, заявил глава оборонного ведомства Степан Полторак.

"Нашим приоритетом остается кардинальное изменение системы военного образования. В этой сфере еще многое придется менять. Нам нужно решительно избавляться от старых неэффективных учебных методик. Необходимо прекратить практику, когда обучение проходит в аудиториях и классах, и делать акцент на практических занятиях", - подчеркнул С.Полторак в своем поздравлении курсантам, студентам, слушателям и лицеистам по случаю Дня знаний, опубликованном в пятницу утром в его персональной странице в "Фейсбук".

Министр обороны отметил, что на сегодня чрезвычайно важным является формирование у курсантов и слушателей лидерских качеств и патриотического отношения к Украине, к прохождению службы, готовности принятия решений. "Только так удастся воспитать новых командиров, которые будут авторитетом для личного состава, которых будут уважать и ценить", - выразил убеждение он.

С.Полторак отметил, что ему приятно, что с каждым годом количество желающих поступить в учебные заведения военного образования существенно возрастает.

Обращаясь к курсантам, слушателям и лицеистам, министр обороны отметил, что они являются будущим Вооруженных сил Украины, поэтому должны упорно учиться, "ведь внешняя агрессия по отношению к Украине продолжается".

Обращаясь к преподавателям военных учебных заведений, С.Полторак призвал их анализировать и изучать все удачные и неудачные решения, которые были приняты во время проведения боевых действий на востоке Украины, проблемные вопросы. "Благодаря этому, молодое поколение защитников Отечества будет иметь возможность эффективнее и увереннее выполнять свои служебные обязанности, сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - подчеркнул глава оборонного ведомства.