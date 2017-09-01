Обряд побивания шайтана камнями в Мекке проходит при усиленных мерах безопасности

Несколько миллионов совершающих в Саудовской Аравии хадж паломников в пятницу проводят ритуал побивания шайтана камнями, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Около 2 млн мусульман из разных стран мира направляются к месту проведения ритуала в долину Мина возле священного для мусульман города Мекки.

Отмечается, что ритуал осуществляется в условиях усиленных мер безопасности, задействованы полицейские вертолеты. Это связано с тем, что в предыдущие годы давка во время выполнения этого ритуала привела к гибели большого количества людей. Так, в 2015 году погибли более 700 человек, около 800 получили травмы.

Побивание камнями шайтана является одним из обязательных ритуалов во время хаджа. Мусульмане заранее запасаются камушками, которые должны быть в величину чуть больше горошинки, и несут их в долину пешком. Паломники забрасывают камнями три столба, которые символизируют дьявола.