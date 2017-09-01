Порошенко надеется, что Рада примет новый закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины вскоре примет новый закон об образовании, который кардинально изменит качество образования.

"Я высказываю твердую надежду, что Верховная Рада примет разработанный правительством, Советом реформ при президенте Украины новый закон об образовании", - заявил президент на церемонии открытия новой школы в пгт Песочин Харьковской области в пятницу.

По его словам, после принятия данного закона качество образования будет "кардинально другим".

П.Порошенко напомнил, что у учителей будут более высокие заработные платы, а на повышение квалификации учителей в 2018 году предусмотрено в бюджете 520 млн грн.

Президент Украины также принял участие в открытии школы, строительство которой начали 2 года назад. Школа первой-третьей ступени рассчитана на 640 человек, в том числе детей с особыми потребностями.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, в этом году в первые классы по всей стране пойдет 408тыс. 206 детей.