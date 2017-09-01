События

10:26 01.09.2017

С начала АТО госпитали Харькова приняли около 20,5 тыс. пострадавших военнослужащих

С начала проведения АТО на востоке Украины харьковские госпитали приняли около 20,5 тыс. пострадавших участников операции, сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"За время проведения АТО военные медики Харькова приняли на лечение около 20 тыс. 500 военнослужащих Вооруженных сил и представителей других военных формирований Украины", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

М.Праута уточнил, что из этого количества - около 5 тыс прошли лечение в связи с боевыми травмами и более 3 тыс. - в связи с ранениями.

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Интерфакс-Украина
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