Одесса готовится праздновать день рождения, СБУ просит сохранять бдительность

Одесса 2 сентября отпразднует 223-й день рождения города, Служба безопасности Украины призывает горожан и гостей Одессы быть бдительными в общественных местах в праздничные дни.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Одесского городского совета, основные мероприятия по празднованию Дня города состоятся 2 сентября. Стартуют они на Думской площади с торжественной церемонии открытия, после чего состоится возложение цветов к подножию памятников основателям Одессы. После этого в разных локациях города откроются ярмарки, фестивали, пройдут различные акции.

В частности на Старосенной площади будет запущен проект "Одесский немецкий трамвай", посвященный годовщине строительства жителями немецкой колонии трамвайной электрической линии, которая соединила поселок Люстдорф с Одессой. Гостей будут угощать блюдами национальной кухни, представят концерт творческих коллективов немецких обществ из различных регионов Украины, проведут мастер-классы и выставки декоративно-прикладного искусства.

Среди других мероприятий – открытие на Аллее звезд Одессы новых имен: Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Валентина Катаева, Кириака Костанди, Валерия Ободзинского и Константина Паустовского.

Новую экспозицию в День города представит Музей-квартира Леонида Утесова, а в Греческом парке стоится открытие стелы скульптора Михаила Ревы.

Также 2 сентября в Городском саду выступит муниципальный филармонический оркестр г. Амфилохия (Греция).

Самым масштабным и зрелищным событием дня города станет гала-концерт на Потемкинской лестнице. В нем примут участие одесские артисты, а также Нино Катамадзе, Celentano Tribute и "Океан Эльзы". По завершению концерта состоится фейерверк.

Между тем управление СБУ в Одесской области призывает горожан и гостей города быть бдительными в праздничные дни.

"Служба безопасности Украины призывает жителей и гостей города сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в общественных местах в праздничные и выходные дни, информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах", - говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В СБУ отмечают, что особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает настороженность. "Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, местам массового пребывания людей, предприятиям, военным объектам, зданиям органов власти и управления", - говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины в Одесской области перешла на усиленный режим несения службы для "своевременного выявления, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений".