Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля во Львовской области

Пять человек госпитализированы в результате ДТП в с.Поляна Старосамборского района Львовской области.

Как сообщает в пятницу департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, 31 августа около 22:30 на автодороге "Смильныця - Старый Самбир" в селе Поляна столкнулись легковой автомобиль Seat Cordoba и микроавтобус Volkswagen.

Как сообщается, Seat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира Seat, а также пассажир микроавтобуса. Их доставили в районную больницу в Старый Самбор.