События

10:10 01.09.2017

Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля во Львовской области

Пять человек госпитализированы в результате ДТП в с.Поляна Старосамборского района Львовской области.

Как сообщает в пятницу департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, 31 августа около 22:30 на автодороге "Смильныця - Старый Самбир" в селе Поляна столкнулись легковой автомобиль Seat Cordoba и микроавтобус Volkswagen.

Как сообщается, Seat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира Seat, а также пассажир микроавтобуса. Их доставили в районную больницу в Старый Самбор.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Число жертв урагана "Харви" в США достигло 44 человек

Прокуратура Киева провела обыски в помещениях фармпроизводителя БХФЗ

На Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве частично ограничат движение

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала АТО госпитали Харькова приняли около 20,5 тыс. пострадавших военнослужащих

Одесса готовится праздновать день рождения, СБУ просит сохранять бдительность

ООН направила на неподконтрольные территории Луганской области 7 грузовиков с гумпомощью весом более 41 т

Украина может достичь успеха через высокое качество знаний и доступ к образованию

На Волыни СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корма, прикормки на price.ua
РЕКЛАМА