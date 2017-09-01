Украина может достичь успеха через высокое качество знаний и доступ к образованию

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что путь к успеху Украины лежит через высокое качество получаемых юными украинцами знаний и доступность получения ими образования.

"Я хочу поздравить всех вас с праздником 1 сентября, которое мы встречаем с особым чувством. Возможно, дети еще не совсем настроены на учебу, но это то волнующее мгновение, которое начинает интересное путешествие для каждого из нас... Мы имеем сегодня прекрасных детей, прекрасных учителей, мы имеем сегодня возможность сделать нашу страну успешной через высокое качество знаний, через доступ к образованию, через то, чтобы каждый ребенок раскрыл свою индивидуальность и смог найти свое место в непростой, но успешной жизни", - сказал премьер в ходе торжеств по случаю Дня знаний в новом учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" в Соломенском районе Киева в пятницу.

В.Гройсман напомнил, что с 2018 года руководство страны намерено увеличить заработную плату учителей на 25%.

Принимающий участие в торжествах мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь пожелал детям верить в свои силы и достигать целей.

Говоря о Киеве, В.Кличко отметил, что в наступившем учебном году в столице открываются 3 новые школы.