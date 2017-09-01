Прокуратура Киева провела обыски в помещениях фармпроизводителя БХФЗ

Прокуратура Киева в четверг провела обыски в помещениях ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ), входящего в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины.

Как сообщается в заявлении компании, сотрудники прокураты по решению суда получили доступ к документам по ценообразованию за 2016-2017 гг. По решению суда сотрудники прокуратуры также получили доступ к первичным финансово-хозяйственным документам.

При этом в компании отмечают, что в течение года неизвестные лица неоднократно оказывали давление и запугивали акционеров БХФЗ, требуя продать его акции, а Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ЧАО "Фармфирма "Дарница" (Киев) на концентрацию 50% акций БХФЗ.

"Учитывая указанные факты, есть основания сомневаться в настоящей цели обысков, которые осуществляют следственные органы", - считают в БХФЗ.

Целью обыска в решении суда указано обращение территориального медицинского объединения "Психиатрия" (Киев) о якобы завышенных отпускных ценах на лекарственные средства, которые производит БХФЗ.

"15 и 21 августа БХФЗ предоставил прокуратуре Киева исчерпывающие объяснения, справки и фотокопии документов, включая накладные и договорные документы в соответствии с запросами прокуратуры (более 500 листов приложений). Несмотря на это, следователь прокуратуры Киева обратился в суд с ходатайством о проведении обыска всех помещений БХФЗ", - заявляет фармпроизводитель.

Обоснованием ходатайства о проведении обыска стало заявление директора по корпоративным, юридическим и регуляторным вопросам фармфирмы "Дарница" Александра Бутко, в котором тот обвиняет руководство БХФЗ в завышении цен при закупке готовых лекарственных средств в ООО "Натур+", ООО "Агрофарм" и занижении цен при отгрузке сырья и материалов.

"Важно, что у Александра Бутко не впервые появляются безосновательные обвинения в сторону БХФЗ. Так, в июле 2016 года господин Бутко заявил, что внеочередное общее собрание акционеров не состоялось по вине руководства БХФЗ. Хотя каких-либо жалоб или замечаний по процедуре регистрации, за которой наблюдали представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, от других акционеров не поступало", - заявляют в БХФЗ.

БХФЗ входит в двадцатку крупнейших фармпроизводителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины".

По итогам 2016 года БХФЗ увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн. По итогам 2015 года чистая прибыль БХФЗ выросла на 35% - до 59,3 млн грн.

В 2016 году БХФЗ вошел в десятку лидеров по объемам аптечных продаж – 4,2% рынка.

В марте 2015 года Киев за 171,844 млн грн продал принадлежащий ему 30%-ный пакет акций БХФЗ фармфирме "Дарница".

В январе 2016 года АМКУ разрешил компании "Дарница" приобрести более 50% акций БХФЗ. Однако уже в апреле комитет оштрафовал компанию на 20,4 тыс. грн за приобретение 30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора.

В середине февраля 2017 года АМКУ сообщил о рассмотрении дела о возможной концентрации украинского фармацевтического рынка фармфирмой "Дарница" путем приобретения акций БХФЗ.

В свою очередь, БХФЗ неоднократно сообщал о незначительном увеличении "Дарницей" количества голосующих акций.

По данным госреестра, в настоящее время конечными бенефициарами БХФЗ являются Татьяна Артеменко, Николай Безпалько, Олег Голобородько, Глеб Загорий и Евгений Сова.