События

08:44 01.09.2017

На Волыни СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

В Луцке Волынской области Службой безопасности Украины при получении взятки задержан собственный сотрудник, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы в Волынской области", – говорится в сообщении на сайте СБУ в четверг.

Правоохранители задокументировали, что подполковник СБ Украины через посредника из Службы внешней разведки требовал $1,5 тыс от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием).

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Интерфакс-Украина
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