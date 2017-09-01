События

08:13 01.09.2017

На Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве частично ограничат движение

С 1 по 4 сентября на Столичном и Надднепрянском шоссе г.Киева частично ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 по 4 сентября движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат в связи с ремонтом", – говорится в сообщении на сайте КГГА в четверг со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В мэрии уточнили, что ограничение будет действовать: 1 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении моста им. Е. О. Патона; 2 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое; 3 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Е. О. Патона; и 4 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.

Отмечается, что коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу

Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 39

Боевики в зоне АТО в четверг 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Власти Краматорска саботируют заключение меморандума по ремонту системы водоснабжения

Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО к максимальному соблюдению перемирия

ПОСЛЕДНЕЕ

На Волыни СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

Евросоюз вводит усовершенствованные тесты на качество выхлопов новых моделей автомашин

Правопорядок в школах Украины на 1 сентября будут обеспечивать около 15 тыс правоохранителей

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям – штаб

От урагана "Харви" и наводнения в США пострадали 100 тыс. домов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтеры с 3d печатью
РЕКЛАМА