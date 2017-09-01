На Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве частично ограничат движение

С 1 по 4 сентября на Столичном и Надднепрянском шоссе г.Киева частично ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 по 4 сентября движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат в связи с ремонтом", – говорится в сообщении на сайте КГГА в четверг со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В мэрии уточнили, что ограничение будет действовать: 1 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении моста им. Е. О. Патона; 2 сентября с 11:00 до 21:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе в направлении жилого массива Корчеватое; 3 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении моста им. Е. О. Патона; и 4 сентября с 9:00 до 21:00 на путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути в направлении жилого массива Корчеватое.

Отмечается, что коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.