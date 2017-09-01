События

06:46 01.09.2017

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям – штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций, используя в основном стрелковое оружие", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Основная активность НВФ сохранялась на Донецком направлении где зафиксировано почти 70 процентов от общего количества суточных обстрелов. После 18.00 боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка Зайцев и Песков.

На луганском направлении противник обстрелял из гранатомета украинские укрепления у Катериновки.

На приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Вместе с тем в штабе добавили, что по оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направленные на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет.

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