События

06:21 01.09.2017

От урагана "Харви" и наводнения в США пострадали 100 тыс. домов

Около 100 тыс домов пострадали от урагана "Харви" и наводнения, которое он принес в южные штаты США, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих их которых нет страховки", - говорится в сообщении.

Д.Трамп пообещал выделить один миллион долларов из собственных средств.

В результате урагана погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает Би-би-си.

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Интерфакс-Украина
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