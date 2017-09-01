Ситуация с конфликтом на Черниговской швейной фабрике под контролем – полиция

Ситуация с конфликтом, который возник при попытке смены руководства на Черниговской швейной фабрике, находится под контролем правоохранителей, сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.

"На (Черниговской швейной – ИФ) фабрике произошла попытка смены руководства предприятия", – говорится в сообщении на странице ведомства на Фейсбук в четверг.

Правоохранители уточнили, что утром 31 августа на телефон "102" поступила информация от представителя фирмы, под охраной которого находится Черниговская швейная фабрика, о том, что на фабрике произошла попытка смены руководства предприятия. На место происшествия прибыло руководство Черниговского городского отдела полиции представители ГУНП в Черниговской области и шесть нарядов патрульной полиции.

По словам заявителя, "новый директор" при поддержке десятка молодых людей в черной форме, которые представились новой охранной структурой фабрики, попытался пройти в кабинет директора. В то время как "старого директора" вновь прибывшая охрана на рабочее место не допускала.

В тоже время коллектив фабрики оказал сопротивление новому руководству предприятия. После часового противостояния и словесных перепалок предыдущий директор заняла свое место в кабинете, а новоиспеченный вместе с охраной вынужден был покинуть помещение фабрики. Работницы вернулись на свои рабочие места.

Работники полиции следили за развитием событий и не допустили нарушений правопорядка.

Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета.