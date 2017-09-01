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03:38 01.09.2017

В центре Киева появится сквер в египетском стиле – КГГА

На ул. Сечевых Стрельцов, 16 в Киеве появится сквер в египетском стиле, в рамках проекта "Киев - город мира", сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В столице состоялось рабочее совещание по обновлению в египетском стиле сквера на ул. Сечевых Стрельцов, 16", – говорится в сообщении на сайте КГГА в четверг.

Участие во встрече приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Украине Господин Хоссам Эльдин Мохамед Али и директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук. О этом сообщили в указанном Департаменте.

В КГГА подчеркнули, что с предложением благоустройства сквера выступили в посольстве Арабской республики Египет в Украине в рамках проекта "Киев - город мира".

"Мы всегда рады приветствовать инициативы совершенствования благоустройства нашего города. Столичная власть открыта для сотрудничества, чтобы улучшать внешний вид Киева новыми цветущими скверами и парками", - отметил А.Фищук.

Участники совещания рассмотрели концепцию обновления сквера с учетом всех коммуникаций, а также расположенного на территории сквера бювета. На данный момент бювет не работает. В планах столичных властей восстановление его работы до июня 2018 года. Восстановление работы скважины глубиной 300 м с чистой водой юрского периода является первой очередью реставрации сквера.

По предварительным планам, сквер ожидает дизайнерское благоустройство в египетской стилистике, современное освещение, в том числе сенсорное освещения бювета, реставрация фонтана и др.

"Надеемся, что реализация проекта обновления данного сквера станет символом дружественности украинского и египетского народов", - подытожил результаты совещания посол Арабской республики Египет в Украине.

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