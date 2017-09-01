События

02:37 01.09.2017

Глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных американских солдат в Афганистан

Глава Пентагона Джим Мэттис в четверг заявил, что поставил свою подпись под документами о направлении дополнительных военнослужащих США в Афганистан.

"Я подписал их (документы об отправке дополнительных сил США - ИФ)", - сказал Дж.Мэттис журналистам.

При этом он подчеркнул, что не намерен сообщать о деталях этого распоряжения до того, как обсудит этот вопрос с конгрессом США.

Ранее на этой неделе сообщалось, что численность военного контингента США в Афганистане в настоящее время составляет 11 тыс. человек.

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Интерфакс-Украина
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