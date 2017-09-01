События

01:09 01.09.2017

Возле "Турбоатома" в Харькове произошел конфликт со стрельбой, 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

В Харькове около 20.40 в четверг возле главного корпуса завода "Турбоатом" произошел конфликт между двумя группами людей (общим количеством более 20 человек), пустившими в ход огнестрельное и травматическое оружие. "Во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие. Один человек (харьковчанин, 1992 г.р. - ИФ) с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрея Шарнина, на данный момент правоохранители не располагает данными о причастности участников конфликта к каким-либо общественным организациям.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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