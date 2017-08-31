Генпрокуратура не проводила обыски в приемной нардепа Добродомова, поскольку нет сведений о его причастности к преступлениям собственника этого помещения

Следователи Генеральной прокуратуры Украины в четверг планировали ряд обысков в помещении, принадлежащем одному из соучастников преступной схемы опального украинского бизнесмена Сергея Курченко, однако следственные действия там не проводились, поскольку в этом помещении находится общественная приемная внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова, который не фигурирует в расследовании.

Как сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, главное следственным управлением Генпрокуратуры расследуют уголовное производство по факту завладения в период 2010 -2014 годов преступной организацией экс-президента Украины Виктора Януковича под руководством С.Курченко имуществом и денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування" по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного следствия, 31.08.2017 запланировано проведение ряда обысков в помещениях бывших высокопоставленных лиц правоохранительных органов Украины, причастность которых к совершению и прикрытию преступлений преступной организации проверяется в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре сообщили, что у началу обыска на двери одного из жилых помещений в г.Киеве была обнаружена надпись о наличии там общественной приемной народного депутата Украины. Вместе с тем на официальном портале Верховной Рады Украины сведения о регистрации общественной приемной по данному адресу отсутствуют.

Следователи предложили представителям народного депутата предоставить документы, подтверждающие его использования указанным помещением.

"Было установлено, что действительно партийная организация в лице народного депутата по договору ссуды безвозмездно использует помещения, ипотекодержателем которого является один из бывших высокопоставленных лиц Украины. В связи с тем, что в уголовном производстве в настоящее время отсутствуют сведения о причастности упомянутого народного депутата к преступлениям, обыск в помещении партийной организации не проводился", - проинформировали в Генпрокуратуре.

В сообщении пресс-службы ведомства не указывается имя народного депутата, приемная которого находилась в запланированном к обыску помещении.

Однако внефракционный народный депутат Д.Добродомов на странице в соцсети Фейсбук отметил, что речь идет о его приемной по адресу переулок Козловского,4. Он также поинтересовался у генпрокурора Юрия Луценко, какой отношение его приемная имеет к делу Курченко.

На это Ю.Луценко в комментариях ответил: "Для начала приемную нужно зарегистрировать на сайте Верховной Рады. Только тогда она становится официально неприкосновенной. А это помещение находится в собственности соучастника схем Курченко из числа руководства ГПУ времен Пшонки".