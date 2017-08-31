Вопросы интенсификации сотрудничества в ВТС обсудили в Киеве секретарь СНБО Украины и спикер литовского Сеймаса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с председателем Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба СНБО Украины, во время встречи собеседники обсудили вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере. По словам А.Турчинова, Украина всегда чувствовала поддержку Литвы. "Для нас Литва - не просто сосед, не просто партнер, это близкий друг", - подчеркнул он.

В контексте обсуждения работы Литовско-польско-украинской бригады члены делегации отметили важность украинского опыта, который Литва берет на вооружение и использует для реформирования своего войска.

В.Пранцкетис сообщил, что литовская делегация намерена посетить административная граница с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области, и отметил, "что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает оккупацию Крыма".

"Мы маленькая страна, но наш голос в поддержку Украины слышно везде - и в Европе, и в Америке", - сказал председатель Сеймаса Литовской Республики, выразив надежду, что украинско-литовское стратегическое, экономическое и политическое сотрудничество будет углубляться.