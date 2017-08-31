События

19:45 31.08.2017

Вопросы интенсификации сотрудничества в ВТС обсудили в Киеве секретарь СНБО Украины и спикер литовского Сеймаса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с председателем Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба СНБО Украины, во время встречи собеседники обсудили вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере. По словам А.Турчинова, Украина всегда чувствовала поддержку Литвы. "Для нас Литва - не просто сосед, не просто партнер, это близкий друг", - подчеркнул он.

В контексте обсуждения работы Литовско-польско-украинской бригады члены делегации отметили важность украинского опыта, который Литва берет на вооружение и использует для реформирования своего войска.

В.Пранцкетис сообщил, что литовская делегация намерена посетить административная граница с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области, и отметил, "что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает оккупацию Крыма".

"Мы маленькая страна, но наш голос в поддержку Украины слышно везде - и в Европе, и в Америке", - сказал председатель Сеймаса Литовской Республики, выразив надежду, что украинско-литовское стратегическое, экономическое и политическое сотрудничество будет углубляться.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики в зоне АТО в четверг 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Власти Краматорска саботируют заключение меморандума по ремонту системы водоснабжения

Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО к максимальному соблюдению перемирия

Боевики используют крупнокалиберные пулеметы на мариупольском направлении

Следствие не установило организаторов теракта под Радой в 2015 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура не проводила обыски в приемной нардепа Добродомова, поскольку нет сведений о его причастности к преступлениям собственника этого помещения

Кличко уволил Бондаренко с должности руководителя аппарата КГГА

Нацсовет по телерадиовещанию вынес предупреждение 4 телеканалам медиагруппы "Интер"

В Одессе полицейский вынужден был стрелять, чтобы успокоить пропустившего очередь к парикмахеру иностранца

МВД, Нацполиция, ЮНИСЕФ в Украине и Agriteam Canada подписали Меморандум о взаимопонимании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на электрофурнитуру на price.ua
РЕКЛАМА