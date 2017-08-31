Боевики в зоне АТО в четверг 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики в зоне проведения АТО на востоке Украины с полуночи по состоянию на 18:00 четверга 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, обстановка остается стабильной, сообщили в штабе АТО.

"С начала сегодняшних суток обстановка в районе проведения АТО оставалась стабильной без тенденции к обострению. Как и в течение нескольких предыдущих дней российско-оккупационные группировки продолжают провокационные обстрелы с целью демонстрации присутствия собственных огневых средств", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Отмечается, что наиболее неспокойно после полуночи было на донецком направлении, где боевики из стрелкового оружия 4 раза открывали огонь по украинским позициям на шахте Бутовка. Также под обстрелами противника в четверг трижды попали окраины н.п.Зайцево и Авдеевской промзоны.

На мариупольском направлении ночью незаконные вооруженные формирования неприцельно обстреливали из танка и вооружения БПМ опорные пункты ВСУ на подступах к Марьинке.

На луганском направлении у Крымского зафиксированы случаи применения боевиками гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по нашим позициям", - сказано в сводке.

Также в штабе АТО отмечают, что за минувшие сутки пиротехническими подразделениями было обследовано более 7 гектаров территории, с которой удалены и обезврежены около 140 взрывоопасных предметов.