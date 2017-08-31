В Одессе полицейский вынужден был стрелять, чтобы успокоить пропустившего очередь к парикмахеру иностранца

В Одессе сотрудник полиции вынужден был применить травматическое оружие, чтобы успокоить гражданина одной из постсоветских стран, который пропустил свою очередь к парикмахеру.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, полицейский и иностранец ждали своей очереди на стрижку в одной из парикмахерских Малиновского района Одессы. Иностранец ненадолго покинул помещение салона, а когда вернулся, то его очередь прошла. Из-за этого он начал оскорблять сотрудницу заведения, в т.ч. с использованием нецензурных выражений и угроз. За женщину вступился работник полиции.

"Разозлившись из-за замечаний полицейского, злоумышленник стал дергать его за одежду. Полицейский показал ему жетон и удостоверение, однако это еще больше разозлило правонарушителя, и он начал наносить полицейскому удары в область головы и шеи. Во время потасовки оба мужчины оказались на улице. Защищаясь от ударов злоумышленника, работник полиции достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону правонарушителя", - рассказали в полиции обстоятельства инцидента.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Иностранец госпитализирован.