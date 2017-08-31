МВД, Нацполиция, ЮНИСЕФ в Украине и Agriteam Canada подписали Меморандум о взаимопонимании

Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Agriteam Canada подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации инициативы по сотрудничеству в области защиты детей.

Как сообщает в четверг пресс-служба МВД Украины, данный меморандум рассчитан на 2 года. Его реализация которого предполагает разработку и тестирование учебных программ по работе с детьми, которые потом будут включены в программы подготовки сотрудников Нацполиции.

Также будет пересмотрена законодательная база и функциональная нагрузка специализированных подразделений и разработку неформальных механизмов взаимодействия полицейских с детьми по предупреждению детской преступности и совершение преступлений против детей.

"Для нас очень важно это направление работы. Философия защиты прав людей стала еще более актуальной, когда мы сформулировали концепцию действий Национальной полиции как аппарат сервиса и защиты. С новым лозунгом "Служить и защищать", - сказал принимавший участие в подписании Меморандума глава МВД Украины Арсен Аваков.

Министр внутренних дел поблагодарил международных партнеров за поддержку и отметил, что этот проект гарантированно будет успешным.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что превентивная работа с детьми является одним из главных направлений работы полиции. Вопросы защиты детей требует особого внимания как со стороны полиции, так и всего общества. Поэтому глава Нацполиции очертил два ключевых момента, которые правоохранители стремятся достичь при реализации Меморандума.

"Во-первых, это изменение подходов к обучению полицейских, в частности, во взаимодействии с детьми. Во-вторых, планируем внести ряд изменений в законодательство в плане урегулирования работы службы ювенальной превенции - расширить их функционал. Это те предметные шаги, которые должны привести к полной перезагрузке подразделения ювенальной превенции", - отметил С.Князев.

Он также отметил тот факт, что, кроме полиции, к вопросам защиты детей приобщается все больше организаций, в том числе - международных, а также неравнодушные люди.

В свою очередь председатель представительства Детского фонда ООН в Украине Джованна Барберис отметила, что европейские партнеры отмечают значительный прогресс Украины в вопросах защиты прав детей.

"Мы благодарим за плодотворное сотрудничество, а также имеем намерения усиливать компонент защиты прав детей, особенно тех детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации и находятся в конфликте с законом. Также мы очень довольны тем прогрессом, которого достигла Украина в вопросах защиты детей", - отметила Дж.Барберис.

Уже в сентябре на базе МВД Украины будет создана рабочая группа для координации и выполнения задач, предусмотренных Меморандумом.