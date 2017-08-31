Национальный центр опертехуправления телекомсетями будет создан в Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил создать Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины.

Согласно решению СНБО от 10 июля 2017 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации", которое введено в действие указом президента Украины Петра Порошенко № 254/2017 от 30 августа 2017 года, Кабинету министров предписывается в течение текущего года принять меры по созданию такого центра и обеспечения его функционирования.

Кроме того, правительство обязано в течение 2017 года подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно нераспространения действия моратория на осуществление мероприятий государственного надзора над субъектами хозяйствования в сфере криптографической и технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом.

Помимо этого, администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации вместе с СБУ поручено в месячный срок разработать требования к техническим средствам, применяемым для мониторинга блокировки доступа к информационным ресурсам и/или информационным сервисам, провести расчеты по потребности в таких средствах и в установленном порядке внести предложения относительно финансирования их закупки.

Этим службам вместе с Национальной полицией также поручено безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.