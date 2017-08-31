Беларусь передаст Украине собранную информацию относительно пропавшего Павла Гриба

Министерство иностранных дел Беларуси готовится передать посольству Украины обобщенную информацию относительно украинского гражданина Павла Гриба.

"29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси - Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет - на всей территории нашей страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне", - говорится в заявлении начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика.

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам - и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую", - добавил Д.Мирончик.

"Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи", - отметил пресс-секретарь МИД

Ранее бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии.

"24 августа 2017 года мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK (соцсеть "ВКонтакте" - ИФ), а затем в Скайп, которая, по его словам, должна была приехать на встречу в Российскую Федерацию. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски", - написал И.Гриб на своей странице в соцсети Фейсбук 28 августа.

По словам И.Гриба, на территории Белоруссии он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в г.Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство"( ч. 1 ст. 115 УК Украины) по факту исчезновения 19-летнего гражданина Украины П.Гриба.