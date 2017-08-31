Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО к максимальному соблюдению перемирия

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призывает сделать все возможное для того, чтобы с 1 сентября режим прекращения огня на Донбассе был максимально соблюден, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам видеоконференции ТКГ с приглашением представителей ОРДЛО, прошедшей в четверг.

"Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: "информацию СММ ОБСЕ о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ".

Пресс-секретарь Л.Кучмы также сообщила, что ТКГ призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса – от линии соприкосновения до украинско-российской границы.

"Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев", - подчеркнула Д.Олифер.