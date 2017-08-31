Руководитель аппарата КГГА уведомлен о подозрении в подделке диплома о высшем образовании

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) объявлено подозрение в использовании поддельного документа - диплома Львовского национального университета им. И.Франко, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) 31.08.2017 объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа, а именно - диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействия в изготовлении этого поддельного документа", - говорится в сообщении.

В настоящее время руководитель аппарата КГГА отстранен от исполнения обязанностей. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В прокуратуре указали, что после вручения подозрения чиновник допрошен в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.

Как известно, руководителем аппарата КГГА является Владимир Бондаренко