САП направила в суд обвинительный акт в отношении троих подозреваемых в хищении сахара со складов "Аграрного фонда"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 30 августа направила в Черкасский районный суд обвинительный акт в отношении трех лиц, подозреваемых в хищении сахара со складов ГСБУ "Аграрный фонд" в Черкасской области.

Согласно сообщению САП на странице в соцсети Facebook, обвинительный акт направлен в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области, экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и руководителя одного из субъектов хозяйствования.

В ведомстве уточнили, что еще один подозреваемый находится в розыске.

"Эти лица обвиняются в организации в период с июля 2015 года по февраль 2016 коррупционной схемы по хищению сахара на сумму 211,65 млн грн, который хранился на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области и еще двух человек, подозреваемых в хищении сахара, хранившегося на складах ГСБУ "Аграрный фонд" в Черкасской области. 17 марта подозреваемым и стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, с июля 2015 по февраль 2016 года руководители субъектов хозяйствования при содействии сотрудников органов прокуратуры и Государственной исполнительной службы совершили хищение сахара-песка "Аграрного фонда" на сумму 211,65 млн грн.

Экс-зампрокурору Киевской области инкриминируют преступления, предусмотренные ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

18 мая 2016 года детективы НАБУ задержали тогда еще действующего заместителя прокурора Киевской области, а 19 мая ему сообщено о подозрении.

Как известно, речь идет о экс-зампрокурора Киевской области Александре Колеснике.