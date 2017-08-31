События

13:44 31.08.2017

Порошенко приобрел для полка ССО снайперские комплексы, бронежилеты и форму на несколько десятков миллионов гривень

Президент Украины Петр Порошенко приобрел и передал для 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ССО) вооружение, автомобили и снаряжение на несколько миллионов гривень, сообщает ресурс Ukrainian Military Pages.

"21 августа во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины посетил 3-й отдельный полк специального назначения, который дислоцируется в Кропивницком. С начала российской агрессии против Украины Петр Порошенко потратил более 500 млн грн собственных средств в помощь Вооруженным силам Украины, в том числе несколько десятков миллионов для 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (до 2016 года - оперативного командования "Юг" Сухопутных войск)", - говорится в сообщении.

Согласно информации, среди переданной помощи - автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также 100 снайперских комплексов: 82 7-62 мм карабинов Z-10 (.308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон .338 Lapua Magnum, оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов.

В свою очередь, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Владимир Арьев на своей странице в Фейсбуке отметил: "В 2015 компания Порошенко (имеется в виду Фонд Порошенко - ИФ) отдала на восстановление ВСУ 350 млн грн, поэтому эти винтовки не первые".

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Интерфакс-Украина
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