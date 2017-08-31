События

13:36 31.08.2017

Боевики используют крупнокалиберные пулеметы на мариупольском направлении

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших или раненых в рядах украинской армии нет", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО. При этом противник применял тяжелое вооружение, в частности, минометы, на донецком и мариупольском направлениях, в частности, крупнокалиберные пулеметы - в Широкино и Водяном.

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