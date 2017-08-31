События

13:25 31.08.2017

На химзаводе в Хьюстоне, затопленном в результате удара урагана "Харви", прогремели взрывы

На затопленном химическом заводе в американском городе Хьюстон (штат Техас) произошло два взрыва, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Согласно их данным, над заводом поднимаются клубы черного дыма.

Ранее директор химзавода сообщил, что взрывы и пожар на объекте, затопленном в результате удара урагана "Харви", неизбежны.

На заводе заранее была произведена эвакуация персонала, спасатели также эвакуировали местных жителей в радиусе 2,4 км от объекта.

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Интерфакс-Украина
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