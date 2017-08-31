События

12:55 31.08.2017

В Киеве задержали 4 граждан Грузии, отобравших у столичного предпринимателя 6,5 млн грн

Правоохранители задержали в Киеве четверых граждан Грузии, которые подозреваются в совершении разбойных нападений на предпринимателей и завладении крупными суммами денег.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, 30 августа злоумышленники, двигаясь на Брест-Литовском шоссе на автомобиле БМВ, заблокировали машину предпринимателя, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн грн. В столице был введен план "Перехват" и через несколько часов злоумышленников задержали.

"Все четверо мужчин – граждане Грузии, которые временно проживали в столице и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями на предпринимателей с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, используемое для совершения преступлений, а также денежные средства.

По согласованию с прокуратурой Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный группой лиц). Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется также причастность задержанных к другим преступным эпизодам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Следствие не установило организаторов теракта под Радой в 2015 году

Порошенко ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности

Клыха удерживают в магнитогорской больнице – Новиков

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб

Российскую журналистку Курбатову выдворили из Украины с запретом въезда на 3 года

ПОСЛЕДНЕЕ

В первые дни сентября в Украине ожидается потепление

Украинцы не пострадали вследствие столкновения поездов в Польше

Порошенко распорядился предоставить Грузии гуманитарную помощь

Погранкомитет Беларуси: украинец Гриб пересекал белорусско-украинскую границу

Нацгвардейцы будут принимать присягу на площади у ВР, где в 2015 году погибли четверо бойцов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА