В Киеве задержали 4 граждан Грузии, отобравших у столичного предпринимателя 6,5 млн грн

Правоохранители задержали в Киеве четверых граждан Грузии, которые подозреваются в совершении разбойных нападений на предпринимателей и завладении крупными суммами денег.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, 30 августа злоумышленники, двигаясь на Брест-Литовском шоссе на автомобиле БМВ, заблокировали машину предпринимателя, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн грн. В столице был введен план "Перехват" и через несколько часов злоумышленников задержали.

"Все четверо мужчин – граждане Грузии, которые временно проживали в столице и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями на предпринимателей с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, используемое для совершения преступлений, а также денежные средства.

По согласованию с прокуратурой Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный группой лиц). Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется также причастность задержанных к другим преступным эпизодам.