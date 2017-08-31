События

12:48 31.08.2017

Украинцы не пострадали вследствие столкновения поездов в Польше

Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Польше вечером 30 августа.

"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших вследствие столкновения поездов 30.08.17", - говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в соцсети Twitter в четверг.

По информации польских СМИ, вечером 30 августа на севере Польши на железнодорожной станции Сментово товарный поезд столкнулся с пассажирским, в результате чего пострадали 28 человек, в том числе 15 детей.

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Интерфакс-Украина
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