Погранкомитет Беларуси: украинец Гриб пересекал белорусско-украинскую границу

Гражданин Украины Павел Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в четверг официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

"Госпогранкомитет официально информирует: данный гражданин (Павел Гриб - ИФ) действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке", - сказал А.Бычковский.

По словам официального представителя, претензий со стороны погранслужбы Беларуси к П.Грибу не было.

Кроме того, А.Бычковский сообщил, что ведомство направило официальный ответ по данному вопросу в Госпогранслужбу Украины.

Как сообщалось, бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

"24 августа 2017 года мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK (соцсеть "ВКонтакте" - ИФ), а затем в Скайп, которая, по его словам, должна была приехать на встречу в Российскую Федерацию. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски", - написал И.Гриб на своей странице в соцсети Фейсбук 28 августа.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в г.Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" (ч. 1 ст. 115 УК Украины) по факту исчезновения 19-летнего гражданина Украины П.Гриба.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.