НАПК одобрило вывод к законопроекту об отмене декларирования для антикоррупционных организаций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем заседании одобрило вывод к проекту закона, которым, в частности, предлагается упразднить декларирование антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщается на официальном сайте Агентства, речь идет о законопроекте №6674 от 10 июля 2017 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

НАПК, в частности, поддерживает предложенные изменения об исключении обязанности подавать декларацию для общественных активистов, лиц, получающих средства и имущество в рамках реализации в Украине антикоррупционных программ или проектов.

В то же время, НАПК не поддерживает отмеченный законопроект в части установления обязанности общественных объединений в определенных законом случаях оглашать годовой финансовый отчет о деятельности. В выводе агентства отмечается, что внедрение таких механизмов содержит признаки такого коррупциогенного фактора, как безосновательное создание чрезмерных обременений для общественных объединений и физических лиц-предпринимателей, и является дискриминационным, поскольку к другим юридическим лицам публичного и частного права такие требования не выдвигаются.

Кроме того, НАПК высказало замечание к предложенным положениям об отмене ограничения по стоимости подарков, полученных за пределами Украины лицами-нерезидентами, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного, коммунального предприятия и т.п., а также нераспространение на эту категорию лиц требования по передаче в управление надлежащих им корпоративных прав.

Решение принято в соответствии с ч.1 ст.8 закона "О предотвращении коррупции", решения НАПК от 13.10.2016 №81 "О подготовке выводов НАПК о проектах законодательных актов, поданных на рассмотрение Кабинета министров Украины или Верховной Рады Украины".

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. Как сообщила пресс-служба главы государства, речь идет о проектах законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".