Крупный оползень произошел под Одессой

Крупный оползень произошел в с.Фонтанка в Лиманском (бывш. Коминтерновский) районе Одесской области.

В Лиманской районной государственной администрации корреспонденту "Интерфакс-Украина" сообщили, что оползень начался в 19.40 29 августа и закончился в 1.30 30 августа.

О масштабах инцидента в райадминистрации сообщить затруднились, отметив только, что утром после оползня эвакуировали с нижней террасы съехавшего склона 3 автомобиля отдыхающих из Беларуси. В свою очередь глава райадминистрации Василий Приймак на вопрос о размерах оползня и планируемых в связи с ним мероприятиях ответил, что он находится в отпуске.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области агентству сообщили, что знают о происшествии, но никакой другой информацией не обладают. Не смогли сообщить подробности инцидента и в обладминистрации.

Между тем на опубликованном сайтом "Думская" видео с дрона видно, что сползший в море склон имеет в длину от 100 до 150 метров и приблизительно столько же в ширину. В отдельных местах земля просела не менее чем на 10 метров. В том числе была разрушена дорога.

На нижней террасе склона находятся около 30 дачных домиков, еще не менее 10 домов оказались на самом краю обрыва.