В последний день лета в Киевском метро еще можно обменять зеленые жетоны на синие

В КП "Киевский метрополитен" напоминают, что 31 августа – последний день, когда можно обменять зеленые жетоны на синие.

Как говорится в сообщении на странице метрополитена в "Фейсбук", для обмена жетонов работают сервисные центры на четырех станциях подземки: "Политехнический институт", "Дорогожичи", "Дарница" (новый выход) и "Майдан Независимости" (с 8.00 до 19.00).

"Обмен проводится пропорционально или с доплатой", - указали в КП.

Как известно, с 15 июля стоимость одной поездки в Киевском метро увеличилась до 5 грн (вместо 4 грн).