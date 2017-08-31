Клыха удерживают в магнитогорской больнице – Новиков

Незаконно заключенный в России гражданин Украины Станислав Клых удерживается в больнице в российском городе Магнитогорск, сообщает адвокат С.Клыха Илья Новиков.

"По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз родным официально не сообщают", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова собиралась обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний РФ для уточнения местонахождения осужденного в России гражданина Украины Станислава Клыха.

Ранее сообщалось, что В.Лутковская направила письмо Т.Москальковой с просьбой сообщить о местонахождении С.Клыха.

Как сообщается на сайте украинского омбудсмена, В.Лутковская просит российскую коллегу проинформировать о местонахождении С.Клыха, причинах его госпитализации и состоянии здоровья.

Ранее В.Лутковская обращалась к российскому омбудсмену относительно проведения медицинского обследования (психиатрической экспертизы) украинца, а при личной встрече - по возможности направления С.Клыха в учреждение отбывания наказания, расположенное максимально близко к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его.

Между тем, как сообщил в понедельник, 28 августа, "Интерфаксу" адвокат С.Клыха Илья Новиков, его клиент переведен в одну из больниц на Урале. "Моего подзащитного недавно перевели в одну из больниц в Челябинской области, в связи с чем, пока не знаю", - сказал И.Новиков.

По его словам, перевод из колонии в больницу может быть связан с обострением у С.Клыха хронических заболеваний.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.