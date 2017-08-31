События

08:32 31.08.2017

У Макрона есть серьезные разногласия по украинскому вопросу с Путиным – СМИ

У Президента Франции Эммануэля Макрона есть серьезные разногласия по вопросам Украины с российским президентом Владимиром Путиным, сообщаю западные СМИ со ссылкой на интервью Э.Макрона французскому изданию Le Point.

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему всё сошло с рук", - заявил Э.Макрон.

Как сообщалось, в понедельник, 28 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины.

А.Меркель и Э.Макрон также рекомендовали улучшить сотрудничество в рамках СЦКК для прекращения боевых действий и призвали все стороны предоставлять миссии ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб

Российскую журналистку Курбатову выдворили из Украины с запретом въезда на 3 года

В Николаевской области столкнулись три грузовика: есть жертвы

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Российская журналистка Курбатова будет принудительно выдворена из Украины с запретом въезда

ПОСЛЕДНЕЕ

Министры обороны Южной Кореи и США подтвердили готовность к принятию военных мер против КНДР - СМИ

Суд в Льеже рассматривает дело двоюродной сестры участника брюссельских терактов в связи с ее попыткой попасть в Сирию

Госпогранслужба задержала мужчину, планировавшего контрабанду рыбы на неподконтрольную территорию

Побороть птичий грипп в ближайшем будущем не получится, птицеводам нужно адаптироваться - USAPEEC

В Совете федерации РФ готовят ответные меры на высылку Курбатовой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
роботы в Украине
РЕКЛАМА