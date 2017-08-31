У Макрона есть серьезные разногласия по украинскому вопросу с Путиным – СМИ

У Президента Франции Эммануэля Макрона есть серьезные разногласия по вопросам Украины с российским президентом Владимиром Путиным, сообщаю западные СМИ со ссылкой на интервью Э.Макрона французскому изданию Le Point.

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему всё сошло с рук", - заявил Э.Макрон.

Как сообщалось, в понедельник, 28 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины.

А.Меркель и Э.Макрон также рекомендовали улучшить сотрудничество в рамках СЦКК для прекращения боевых действий и призвали все стороны предоставлять миссии ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ.