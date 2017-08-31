Суд в Льеже рассматривает дело двоюродной сестры участника брюссельских терактов в связи с ее попыткой попасть в Сирию

Перед судом в Льеже предстала 22-летняя бельгийская подданная, являющаяся двоюродной сестрой оставшегося в живых участника теракта в бельгийском аэропорту в марте 2016 года Мохаммеда Абрини.

Как сообщил интернет-портал RTL INFO, она намеревалась отправиться в Сирию, возможно, чтобы примкнуть к террористической группировке, но была арестована в Греции. На прошлой неделе она экстрадирована в Бельгию, где в среду под усиленной охраной доставлена во дворец правосудия в Льеже для решения вопроса, будет ли продолжено ее содержание в предварительном заключении.

RTL INFO подтвердил, что речь идет о двоюродной сестре М.Абрини, который не взорвался вместе со своими сообщниками-смертниками в аэропорту 22 марта 2016 года, а бежал и был заснят камерами видеонаблюдения, а позднее разыскивался как "человек в шляпе" и был арестован в брюссельской коммуне Андерлехт.

Задержанная женщина отправилась из Барселоны в Турцию, где ее не пропустили через границу, и она снова вернулась в Барселону, откуда на самолете перебралась в Милан, затем на поезде доехала до итальянского порта Бари и оттуда с целью добраться до Сирии поплыла на пароме на греческий остров Корфу, где была арестована 18 августа по ордеру Европола.

Со ссылкой на свои источники, RTL INFO утверждает, что родственница М.Абрини хотела присоединиться к Омару Омсену, которого считают главным вербовщиком франкоязычных боевиков. Он связан с группировкой Джабхат ан-Нусра.

В суде ее защита просила освободить подозреваемую на том основании, что в прошлом она сама просила, чтобы с ней была проведена работа по дерадикализации.